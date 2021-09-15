Путин заявил о поспешности вывода войск коалиции из Афганистана

Президент России Владимир Путин назвал поспешным вывод войск западной коалиции во главе с США из Афганистана. Российский лидер усмотрел в этом первопричину сложившегося кризиса в регионе. Об этом, как передаёт ТАСС, глава государства заявил во время выступления по видеосвязи на конференции стран — членов ОДКБ

Президент России поднял вопрос безопасности на границах соседствующих с Афганистаном стран. По его мнению, ситуация нестабильная и вызывает опасение. Будущие риски являются вызовами для безопасности в регионе.

Не только не стабильная, но и несёт новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран, — охарактеризовал положение Путин.

Как отметил российский президент, поспешный вывод войск коалиции с территории Афганистана и дальнейший захват власти движением «Талибан» (запрещено в России) требует от членов ОДКБ консолидации и высокого внимания к безопасности в регионе.

Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплочённость государств — членов ОДКБ, — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Организация Договора о коллективной безопасности готовит комплекс мер по усилению пограничных районов Таджикистана рядом с афганской территорией. Данные меры призваны не допустить проникновения террористических групп в сопредельные государства.