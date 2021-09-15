Организация договора коллективной безопасности готовит проект по усилению мер безопасности на границах Афганистана. Данное решение принято для недопущения возможности проникновения террористов в сопредельные страны. Поэтому Таджикистан усилит меры безопасности на границе с Афганистаном, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зясь, передаёт Sputnik.

По итогам заседания министров обороны, глав МИД и секретарей советов безопасности стран — членов организации было принято решение составить перечень мер для повышения уровня безопасности границы Таджикистана и Афганистана.

Была заслушана информация о ходе подготовки проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы, — подчеркнул Зясь.

По словам генерального секретаря военного союза, укреплению подлежат не только сами границы, но и прилегающая к ним территория Таджикистана.

Саммит представителей стран — членов ОДКБ стартовал 15 сентября. На переговорах присутствуют министры обороны, министры иностранных дел и секретари советов безопасности стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности. Встреча проходит в Душанбе. В мероприятиях, кроме России и Таджикистана, участвуют Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Главной темой консультаций стала тяжёлая ситуация в Афганистане и противостояние террористической угрозе в регионе. После всех этапов встреч, главы делегаций сделают совместное заявление.

16 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию. После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.