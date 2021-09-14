Начался саммит членов ОДКБ

В Душанбе стартовали переговоры глав МИД стран — членов организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Делегаты обсудят вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на то что президент России не сможет посетить встречу в столице Таджикистана, российскую строну представит глава МИД Сергей Лавров. Лидер России примет участие в обсуждениях встречи в онлайн-формате.

Переговорный процесс с разных сторон возглавят представители оборонных ведомств и секретари советов безопасности. На саммит пребудут представители Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении. Главным вопросом встречи станет тяжёлая ситуация в Афганистане и террористическая угроза региону. После всех консультаций стороны переговоров сделают совместное заявление.

Ранее президент Путин провёл переговоры со своим коллегой из Узбекистана Эмомали Рахмоном. В беседе два лидера обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане и перспективы развития положения в регионе. Кроме того, главы государств затронули и вопросы двухсторонних отношений. Российский лидер также отметил, что из-за режима самоизоляции не сможет лично посетить саммит ОДКБ.