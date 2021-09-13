Путин обсудил Афганистан с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы они обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что главы государств также
Кроме того, во время телефонного разговора Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. По этой причине глава государства примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.
16 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.