Путин обсудил Афганистан с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы они обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане. Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что главы государств также затронули некоторые вопросы двусторонних отношений.

Кроме того, во время телефонного разговора Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. По этой причине глава государства примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

16 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.