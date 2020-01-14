https://static.news.ru/photo/6c6127be-3765-11ea-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: CPOA Brett Kennedy/Global Look Press

Дым от лесных пожаров в Австралии заставил руководителей аэропорта Мельбурна приостановить его работу. Из-за ухудшения видимости отменены более 50 внутренних рейсов.

Об этом сообщает газета Herald Sun. Издание отмечает, что с подобной проблемой столкнулись также в аэропорту Сиднея, а ряд авиакомпаний в Южной Австралии ограничивает количество рейсов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экипаж Международной космической станции никогда не видел таких масштабных пожаров, которые охватили Австралию. Об этом заявил итальянский астронавт Лука Пармитано. Соответствующую запись он выложил у себя в Twitter, подкрепив пост фотографиями, сделанными с борта МКС.