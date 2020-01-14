Дым от лесных пожаров в Австралии заставил руководителей аэропорта Мельбурна приостановить его работу. Из-за ухудшения видимости отменены более 50 внутренних рейсов.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что экипаж Международной космической станции никогда не видел таких масштабных пожаров, которые охватили Австралию. Об этом заявил итальянский астронавт Лука Пармитано. Соответствующую запись он выложил у себя в Twitter, подкрепив пост фотографиями, сделанными с борта МКС.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен