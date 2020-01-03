Грузовик упал в канаву в кантоне Ольмедо в Эквадоре. В результате ДТП пять человек получили ранения.
Инцидент произошёл примерно в 8:00 по местному времени (16:00 по Москве),
Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех, кто находился в транспортном средстве. Один пострадавший был госпитализирован.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль
Инцидент произошёл в курортном городе Лутаго. Туристы стояли у ночного клуба в ожидании автобуса, когда на них налетел автомобиль. Управлял машиной 28-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что он был пьян.
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