https://static.news.ru/photo/efd83cb8-2fdb-11ea-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bomberos de Olmedo

Грузовик упал в канаву в кантоне Ольмедо в Эквадоре. В результате ДТП пять человек получили ранения.

Инцидент произошёл примерно в 8:00 по местному времени (16:00 по Москве), передаёт El Universo. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех, кто находился в транспортном средстве. Один пострадавший был госпитализирован.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль врезался в группу немецких туристов в Италии. Шестеро из них погибли, ещё 11 получили травмы.

Инцидент произошёл в курортном городе Лутаго. Туристы стояли у ночного клуба в ожидании автобуса, когда на них налетел автомобиль. Управлял машиной 28-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что он был пьян.