Россиянам раскрыли, как получить компенсацию за ДТП с самокатчиком Юрист Остапенко: при ДТП с электросамокатом нужно вызвать полицию и скорую

При ДТП с электросамокатом необходимо вызвать полицию и скорую, чтобы зафиксировать происшествие и оказать помощь пострадавшим, заявил NEWS.ru член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. По его словам, с марта 2023 года электросамокаты официально признаны средствами индивидуальной мобильности, что делает аварии с их участием полноценными дорожными происшествиями.

С марта 2023 года электросамокаты официально отнесены к СИМ — для них введены отдельные правила в ПДД. Это означает, что авария с участием электросамоката может рассматриваться как ДТП. Если пешехода сбил самокатчик, необходимо вызвать полицию для фиксации происшествия, вызвать скорую помощь, если есть вред здоровью, зафиксировать место происшествия: сделать фото и видео, записать контакты свидетелей и получить медицинскую справку с указанием характера травм, — пояснил Остапенко.

Он отметил, что, если самокат арендованный, необходимо записать его номер и уведомить прокатный сервис — это поможет установить личность виновника. Также юрист добавил, что можно сообщить в полицию, если самокатчик скрылся с места происшествия.

В случае ДТП самокатчика с пешеходом, если СИМ арендованное, важно указать его номер и уведомить прокатный сервис — у операторов есть данные о времени, маршруте и пользователе устройства. Если виновник скрылся, необходимо сообщить об этом в полицию. Если использовался кикшеринговый самокат, данные о пользователе можно получить через запрос к арендной компании, — резюмировал Остапенко.

Ранее сообщалось, что два человека, передвигаясь на одном самокате, сбили женщину с коляской на тротуаре в центре Москвы. Управлявшего средством индивидуальной мобильности оштрафовали на 100 тысяч рублей и заблокировали в кикшеринговом сервисе.