21 августа 2025 в 13:13

Лавров раскрыл, в какие сроки Путин может посетить Индию

Лавров: Путин может посетить Индию до конца года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин может посетить Индию до конца года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, подготовка этого визита уже ведется. Министр отметил, что политический диалог Москвы и Нью-Дели происходит на высоком уровне.

Мы (глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. — NEWS.ru) сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года, — сказал Лавров.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Индия уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России. На заседании межправительственной комиссии он заявил, что товарооборот между странами за пять лет увеличился в семь раз.

Помимо этого, Россия и Индия кардинально изменили финансовую архитектуру взаимной торговли. Доля расчетов в национальных валютах между странами превысила 90%, что стало ответом на вызовы современности. Мантуров подчеркнул, что государства намерены и дальше активно развивать партнерство в финансовой сфере, уделяя особое внимание межбанковским связям и сотрудничеству в области страхования для укрепления достигнутого успеха.

Россия
МИД России
Сергей Лавров
Индия
Владимир Путин
