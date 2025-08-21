Мантуров анонсировал запуск телеканала RT India в Нью-Дели Мантуров: до конца 2025 года RT запустит телевещание в Нью-Дели

RT до конца этого года планирует запустить RT India в Нью-Дели, заявил в беседе с телеканалом вице-премьер России Денис Мантуров. Свое объявление он сделал в ходе заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели, — высказался Мантуров.

По его словам, это поможет подробнее освещать ключевые события российско-индийских отношений. Кроме того, запуск телеканала позволит беспристрастно отражать растущую роль Индии и России в современном многополярном мире.

Ранее Мантуров заявил, что Индия уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России. На заседании межправительственной комиссии он заявил, что товарооборот между странами за пять лет увеличился в семь раз.