Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:18

Мантуров анонсировал запуск телеканала RT India в Нью-Дели

Мантуров: до конца 2025 года RT запустит телевещание в Нью-Дели

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

RT до конца этого года планирует запустить RT India в Нью-Дели, заявил в беседе с телеканалом вице-премьер России Денис Мантуров. Свое объявление он сделал в ходе заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели, — высказался Мантуров.

По его словам, это поможет подробнее освещать ключевые события российско-индийских отношений. Кроме того, запуск телеканала позволит беспристрастно отражать растущую роль Индии и России в современном многополярном мире.

Ранее Мантуров заявил, что Индия уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России. На заседании межправительственной комиссии он заявил, что товарооборот между странами за пять лет увеличился в семь раз.

Индия
телеканалы
вице-премьеры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк России заявил о необходимости передышки для экономики
Зеленский высказался насчет сделки с США по дронам на $50 млрд
Стало известно о смерти заслуженной артистки России
В Европе назвали самое важное заявление Путина
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.