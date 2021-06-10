Путина и Байдена в Женеве будут охранять тысяча военных

https://static.news.ru/photo/91eb8790-ca9e-11eb-b8c7-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/armee.ch

Безопасность в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на территории Женевы, которая состоится 16 июня, будут обеспечивать тысяча военнослужащих Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения правительства страны.

Швейцария уже одобрила направление тысячи военных в Женеву. Они будут помогать властям кантона обеспечивать охрану саммита. Военные будут дежурить возле зданий иностранных представительств. Кроме того, они предоставят местным силовикам воздушный и водный транспорт.

Это не повлечёт дополнительных расходов для страны, поскольку они покрываются бюджетом, — подчеркнули в швейцарском правительстве.

Встреча Путина и Байдена состоится на территории знаменитой виллы Ла Гранж. На время встречи над Женевой закроют небо.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прилетит на переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве непосредственно в день проведения саммита — 16 июня. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков подчёркивал, что ещё рано говорить о подписании документов и составе делегаций на саммите России и США. Таким образом, он утаил детали подготовки мероприятия.