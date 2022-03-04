Путин: ВС России представили на Украине коридор для выезда мирных граждан

Российские военнослужащие на Украине предоставили коридор и обеспечили транспорт, чтобы у мирных граждан появилась возможность выехать, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Он подчеркнул, что националисты не дают этого сделать.

Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну, что националисты не дают этого сделать, — сказал глава государства.

Путин добавил, что на Украине действуют иностранные наёмники, в том числе из стран Ближнего Востока. Неонацисты и националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, они размещают военную технику в жилых кварталах городов.

По словам президента, неонацисты взяли в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи студентов, которые проходили обучение на Украине. Более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.