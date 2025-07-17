Медведев: увольнение из армии по окончании СВО должно проходить комфортно

Увольнение военных из армии после окончания специальной военной операции должно проходить максимально комфортно, сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия». По его словам, речь идет о реабилитации бойцов и их семей, а также о последующей реализации ветеранов в гражданской сфере. Заявление политика опубликовано на странице партии во «ВКонтакте».

Важно, чтобы после возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни увольнение из армии проходило максимально комфортно. Речь идет о медицинской и психологической реабилитации как ветеранов, так и их родных, и о профессиональной реализации вчерашних военных в гражданской сфере, — пояснил Медведев.

Ранее замглавы Совета безопасности отмечал, что за период проведения СВО российские законодатели приняли больше 140 нормативных актов, которые направлены на поддержку участников боевых действий и их семей. Медведев отметил, что среди последних инициатив, одобренных Госдумой — освобождение военнослужащих СВО от уплаты государственной пошлины по определенным категориям судебных дел.