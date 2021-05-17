Путин призвал прекратить насилие в конфликте Израиля и Палестины

https://static.news.ru/photo/b9cafb0c-b7b5-11eb-ae95-96000091f725_660.jpg Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Насилие в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо прекратить с обеих сторон. Об этом во вторник, 18 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления перед иностранными послами. Его слова передаёт РИА Новости.

Как отметил Путин, Москва считает прекращение насилия между Палестиной и Израилем основной задачей. Президент подчеркнул, что эскалация конфликта уже привела к большому количеству жертв, в числе которых — дети.

Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, — добавил глава государства.

Ситуация в секторе Газа обострилась 10 мая. С начала конфликта были убиты 218 палестинцев, более 6,5 тысячи получили ранения, сообщило в понедельник, 17 мая, РИА Новости со ссылкой на посла Палестины в Москве Абделя Хафиза Нофаля. В течение нескольких дней в результате обстрелов со стороны сектора Газа в Израиле погибли по меньшей мере 10 человек.

Ранее стало известно, что Палестина не будет участвовать в мирных переговорах с Израилем, если единственным посредником будут США. Об этом заявил Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, во время нахождения у власти в США Барака Обамы переговоры длились девять месяцев, но в конце было официально заявлено, что они провалились, поскольку со стороны Израиля продолжалось расширение поселений. Нофаль подчеркнул, что Палестина выступает за участие в переговорах квартета по международному урегулированию: Евросоюз, ООН, Россия и США.