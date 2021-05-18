Путин предложил Польше прагматично решать проблемы

https://static.news.ru/photo/4f6c5aea-b7be-11eb-a960-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Отношения между РФ и Польшей могли бы быть продуктивнее, а сложные вопросы можно решать на основе интересов двух стран. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Его слова приводит ТАСС.

Российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее, тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учёта интересов друг друга, — сообщил глава государства.

По его словам, Россия рассчитывает на развитие отношений с Румынией. Москва готова активизировать работу политических, гуманитарных и экономических связей. Президент отметил неплохой потенциал для сотрудничества по проблематике Черноморского региона.

Путин коснулся темы отношений с Нидерландами. Он считает, что бизнесмены этой страны заинтересованы в расширении связей с российскими партнёрами в Москве.

Хотелось бы, чтобы такой же настрой на взаимовыгодное сотрудничество был распространён и на политическую сферу, — отметил глава государства.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что отношения между Москвой и Варшавой находятся на самом плохом уровне со времён Второй мировой войны. По его мнению, переломный момент произошёл в 2014 году, когда РФ присоединила Крым, а в Донбассе началась война. С этого момента в западном информационном пространстве не прекращается русофобская кампания. Андреев считает, что Варшава целенаправленно ведёт к разрушению взаимодействия связей и сотрудничества с Россией.