Путин предложил королю Иордании обсудить Сирию и Афганистан

Президент России Владимир Путин на площадке форума «Армия-2021» встретился с королём Иордании Абдаллой II. Российский лидер предложил главе Иордании обсудить ситуации в Сирии и Афганистане. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что отношения двух стран развиваются несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. По его словам, это касается как политического диалога, так и торгово-экономических связей. Российский лидер выразил надежду на обмен мнениями по наиболее острым вопросам.

Это нормализация ситуации в Сирии и обострившаяся сейчас ситуация в Афганистане, — подчеркнул Путин.

В свою очередь, Абдалла II поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. Он также подчеркнул, что РФ всегда была элементом стабильности на Ближнем Востоке.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.