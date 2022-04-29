Путин обсудил с Совбезом безопасность России на Южном направлении

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил с представителями Совбеза вопросы безопасности страны на Южном направлении. Глава РФ отметил, что его интересуют данные проблемы в связи с текущими событиями в Афганистане и обстановкой в этом регионе. Путин подчеркнул, что, несмотря на особое внимание к проведение спецоперации, не стоит забывать об обеспечении безопасности по другим направлениям, пишет RT.

Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на Южном направлении. Поэтому сегодня займёмся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, — сказал президент.

Ранее международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций, заявила о гибели не менее 50 детей в Афганистане. По данным ведомства, причиной стали теракты.

22 апреля в результате взрыва мечети в провинции Кундуз в Афганистане погибли более 30 человек. Ответственность за теракт взяли представители «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Глава местного управления безопасности Мохаммад Асиф Вазири заявил, что погибли 10 человек и 15 получили ранения. Однако по другим данным, число погибших достигло 31 человека.