https://static.news.ru/photo/05112d2e-5485-11ea-888f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым заявил, что ему позвонил российский лидер Владимир Путин и сделал «неожиданное предложение» по поставкам нефти.

По словам белорусского политика, президент РФ предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по экспорту чёрного золота из России, передаёт БелТА. Лукашенко отметил, что Москва готова компенсировать порядка $300 млн выпадающих от налогового манёвра доходов белорусской стороны. Это возможно сделать в том числе за счёт премии нефтяных компаний.

Лукашенко добавил, что продавать нефть РФ может как по справедливым ценам, так и «не по справедливым», потому что является монополистом.

Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу, — сказал лидер Белоруссии.

Контракт на поставку российской нефти в соседнюю страну закончился 31 декабря 2019 года. Минск и Москва пока не продлили его. 4 января компании «РуссНефть» и «Нефтиса», принадлежащие российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, возобновили поставки нефти в Белоруссию. 18 февраля в ходе встречи с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на договорённости с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве, писал NEWS.ru.