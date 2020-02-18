https://static.news.ru/photo/a095d226-523d-11ea-bdac-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Об этом он заявил 18 февраля на встрече с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным.

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что хотел бы обсудить с Сечиным взаимодействие по отдельным вопросам, в том числе «как дальше работать с «Роснефтью».

Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало — половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси, — отметил глава Белоруссии.

По его словам, в вопросе поставки нефти он хотел бы условиться о дальнейшем сотрудничестве, сообщает «БЕЛТА».

Контракт на поставку российской нефти в Белоруссию закончился 31 декабря 2019 года. Минск и Москва пока не продлили его. 4 января компании «РуссНефть» и «Нефтиса», принадлежащие российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, возобновили поставки нефти в Белоруссию.

Политолог Марат Баширов считает, что Лукашенко ведёт себя непоследовательно, поскольку не может решить вопрос по нефтяной проблеме. Эксперт полагает, что глава Белоруссии нервничает после отказа Москвы датировать в экономику республики. Об этом сообщал NEWS.ru