Пушков обвинил Польшу в попытках напугать «Северным потоком — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Польши Анджей Дуда вместо анализа причин нынешнего газового кризиса продолжает пугать европейцев «Северным потоком — 2» и «российским шантажом, выходящим далеко за пределы энергетических вопросов». Об этом он написал в своём официальном Telegram-канале. Ранее польский лидер заявил, что НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые может принести газопровод.

Лучше бы проанализировал причины нынешнего газового кризиса в Европе. Но Варшава никогда не отличалась рациональным мышлением, — отметил политик.

Ранее Дуда назвал строительство «Северного потока — 2» ошибкой стратегического значения для Запада, которому следует сделать выводы из неё. По мнению польского президента, в случае запуска газопровода Россия сможет не только перекрыть поставки газа на Украину, в Словакию или пустить его в обход Польши.

На открытии торгов 6 октября в Европе резко выросла цена на газ. Она достигла исторического рекорда, превысив $1600 за тысячу кубометров. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии в 09:10 мск достигла отметки в $1559 за тысячу кубометров, или €130 за мегаватт-час. Чуть позже стоимость тысячи кубометров превысила $1900.