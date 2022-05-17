«Прямое воровство»: Песков о передаче конфискованных активов ЦБ Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «прямым воровством» возможную передачу Западом активов Центробанка РФ на восстановление Украины. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк», подобные действия западных лидеров незаконны. Песков подчеркнул, что в том случае, если это произойдёт, Россия будет вынуждена подготовить ответные меры.

Российской стороне или Кремлю об этом никто не говорил. <...> Подобное решение было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа. То есть это будет фактически прямое воровство, — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил ФРГ вместе с другими странами — участницами G7 принять законы, позволяющие конфисковать российские активы и передать их в распоряжение Украины, как это уже сделали в самой стране. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку России, а также права требования долга и активы «дочек» российских предприятий.

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике выступил с позицией, что страны Запада ведут себя по-пиратски в отношении чужих материальных активов. Грабительскими действиями они окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых и договороспособных партнёров, отметил министр.