Против журналиста-расследователя возбудили новое уголовное дело Против журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева возбудили новое уголовное дело

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Христо Грозев

Против болгарского журналиста-расследователя Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Христо Грозева возбудили уголовное дело за незаконное пересечение российской границы, сообщает Telegram-канал Baza. По этой статье журналисту грозит до двух лет лишения свободы.

По информации канала, следствие направило в Лефортовский районный суд Москвы ходатайство с просьбой заочно арестовать Грозева.

В России журналист находится в розыске. 26 декабря 2022 года против Грозева возбудили уголовное дело о фейках в отношении ВС РФ (статья 207.3 Уголовного кодекса). На следующий день, 27 декабря, посла России в Софии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД Болгарии, чтобы обсудить ситуацию с журналистом.

В июле того же года ФСБ России сообщила, что Грозев является одним из участников операции украинских разведчиков по угону российских военных самолетов. В ведомстве считают, что он организовал встречу курьера, доставившего аванс для пилота, который согласился угнать воздушное судно. По версии следствия, журналист вел переписку с представителем украинской разведки, через своего координатора нашел двух девушек, которые в Липецке встретили приехавшего из Москвы курьера от украинских спецслужб.