Протестующие в Казахстане попытались переманить полицию на свою сторону

Участники протестов в Казахстане попытались убедить полицию перейти на свою сторону. Граждане решили воздействовать на совесть и человеческие чувства правоохранителей. Видео очевидцев соответствующего содержания опубликовано в Telegram-канале URA.RU.

Так, на одном из роликов протестующие, стоя перед плотной шеренгой силовиков со щитами, задают им вопросы .

Вы против кого? Против народа? — вопрошают митингующие полицейских.

Постыдитесь! Как вы землякам в глаза смотреть будете! — последовало затем обращение к совести правоохранителей.

При этом отмечается, что протесты практически не затронули так называемые русские регионы Казахстана. В Павлодаре, Семее и Петропавловске на данный момент все спокойно.

Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Как объяснили в Министерстве энергетики страны, с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

В последствии протесты перекинулись на другие города страны. Митингующие стали выдвигать в том числе политические требования. Начались столкновения с полицией.