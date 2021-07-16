Протестующие сожгли американский флаг в Салониках

Американский флаг был сожжён в Салониках в знак протеста против вмешательства США во внутренние дела Кубы, сообщает Sputnik Греция.
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Протест возник после того, как президент США Джо Байден заявил, что США обдумывают идею «помочь кубинскому народу», если этой возможностью не воспользуется правительство страны. В Греции демонстранты скандировали: «Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!» Они облили горючей смесью флаг США и подожгли его. У протестующих были и плакаты с надписями «Куба не одна! Она победит!», «Руки прочь от Кубы».
Также похожий митинг прошёл в Афинах перед посольством США. Там митингующие держали надпись: «Прекратите блокаду, дайте Кубе дышать». Подступы к посольству были перекрыты полицией.
Ранее стало известно, что Россия призывает США не вмешиваться в дела Кубы и отменить блокаду на фоне сложной ситуации на острове. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что действия США по отношению к Кубе — это очередная политическая постановка. Москва призывает Вашингтон встать на объективные позиции.