Протестующие сожгли американский флаг в Салониках

Американский флаг был сожжён в Салониках в знак протеста против вмешательства США во внутренние дела Кубы, сообщает Sputnik Греция.

Акция состоялась возле генконсульства США. В ней приняли участие несколько десятков человек. Они выступили «против недопустимого империалистического вмешательства» Соединённых Штатов в дела Кубы.

Протест возник после того, как президент США Джо Байден заявил, что США обдумывают идею «помочь кубинскому народу», если этой возможностью не воспользуется правительство страны. В Греции демонстранты скандировали: «Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!» Они облили горючей смесью флаг США и подожгли его. У протестующих были и плакаты с надписями «Куба не одна! Она победит!», «Руки прочь от Кубы».

Также похожий митинг прошёл в Афинах перед посольством США. Там митингующие держали надпись: «Прекратите блокаду, дайте Кубе дышать». Подступы к посольству были перекрыты полицией.

Ранее стало известно, что Россия призывает США не вмешиваться в дела Кубы и отменить блокаду на фоне сложной ситуации на острове. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что действия США по отношению к Кубе — это очередная политическая постановка. Москва призывает Вашингтон встать на объективные позиции.