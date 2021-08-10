Президента Бразилии обвинили в геноциде

Общественники организации APIB, защищающие права коренного населения Бразилии, хотят привлечь к ответственности за геноцид президента страны Жаира Болсонару. Для этого они обратились в Международный суд в Гааге, сообщает Al Jazeera.

Правозащитники считают , что политик истребил коренные народы Бразилии и разрушил их родину. Якобы глава государства проводил «явную, систематическую и преднамеренную политику» против национальных меньшинств.

Координатор организации APIB по правовым вопросам Элой Терена объяснила причины обращения в Гаагский суд. По её словам, бразильские суды неспособны вести самостоятельные расследования этих преступлений, поэтому следует обратится к международному сообществу. Терена назвала действия властей в отношении коренных народов преступлением против человечности и геноцидом. Она добавила, что президент повинен в усугублении негативных последствий пандемии коронавируса.

Ранее YouTube заблокировал доступ к видеороликам Болсонару, поскольку политик позволял себе скептические высказывания относительно пандемии коронавируса. Президент также рекомендовал использовать против вируса препараты с недоказанной эффективностью. Сам глава государства перенёс коронавирус в июле прошлого года.