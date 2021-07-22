YouTube удалил видео президента Бразилии из-за рассказов о коронавирусе

Доступ к видеороликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару на видеохостинге YouTube заблокирован. Причиной стали скептические высказывания относительно коронавируса, которые допускал в этих видео Болсонару, а также его рекомендации по использованию для лечения от COVID-19 препаратов с недоказанной эффективностью. Об этом сообщает портал G1.

В заявлении администрации видеосервиса говорится, что видео с канала Жаира Болсонару было удалено после тщательного анализа. Причиной стало нарушение политики о распространении некорректной информации медицинского характера о коронавирусе.

Нашими правилами запрещён контент, содержащий утверждения о том, что гидроксихлорохин или ивермектин эффективны при лечении или профилактике COVID-19, дают гарантию излечения от данного заболевания, а также о том, что маски неэффективны в предотвращении распространения вируса, — цитирует G1 заявление администрации YouTube.

Это не первый случай удаления материалов о коронавирусе и о препаратах для его лечения из аккаунта Болсонару на YouTube. Ранее цензуре подвергались не менее 17 видеороликов бразильского лидера. По правилам сервиса, за троекратное нарушение правил пользовательского соглашения в течение 90 дней аккаунт может быть удалён. В настоящее время аккаунт Болсонару всё ещё действует.

Жаир Болсонару известен своим скептическим отношением к пандемии и её опасности для человека. Он неоднократно заявлял, что масштаб эпидемии раздувают СМИ, а сам вирус является опасным только для людей с ослабленным здоровьем и пожилых граждан.

В июле прошлого года Болсонару сам перенес коронавирусную инфекцию, от которой, по его признанию, лечился гидроксихлорохином.

Ранее Болсонару назвал самоубийство добровольца в Бразилии, который испытал на себе китайскую вакцину от коронавируса, побочным эффектом прививки.