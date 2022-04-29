Президент Турции прибыл с визитом в Саудовскую Аравию впервые за пять лет Президент Турции Эрдоган прибыл с визитом в Саудовскую Аравию впервые за пять лет

Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 28 августа прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Это произшло впервые за последние пять лет, сообщает Саудовское государственное агентство новостей.

По информации агентства. Эрдоган намерен в течение двухдневного визита совершить посещение святых мест ислама в Мекке. В аэропорту имени короля Абдель Азиза в Джакарте, где приземлился самолёт турецкого лидера, его встретил советник саудовского короля и хранителя двух священных мечетей, губернатор провинции Мекка принц Халед аль-Фейсал.

Послений раз Эрдоган посещал Саудовскую Аравию около пяти лет назад. Отношения осложнились в том числе из-за убийства в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи в начале октября 2018 года. Однако в последнее время Турция стермится наладжить отношения с арабскими странами, в первую очередь, с Саудовской Аравией и ОАЭ. Таким образом, в начале апреля текущего года разбирательство по делу Хашукджи было приостановлено и передано Саудовской Аравии. Турецкая полиция так и не смогла найти его тело во время расследования.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в обмене российского лётчика Ярошенко на американца Тревора Рида. Обмен проходил в Турции.