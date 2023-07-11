Президент Румынии назвал две основные угрозы для НАТО Президент Румынии назвал основными угрозами для НАТО терроризм и Россию

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Клаус Йоханнис

НАТО необходимо принять региональные оборонные планы, чтобы эффективно бороться с основными угрозами, считает президент Румынии Клаус Йоханнис. Ими глава государства называет Россию и терроризм, передает РИА Новости.

Принятие региональных оборонных планов вместе с тем, который включает Румынию, является центральным элементом, который позволит эффективно реагировать Североатлантическому союзу на две основные угрозы: Россию и терроризм, — заявил Йоханнис.

По его словам, перед Альянсом стоит задача по реализации стратегии сдерживания и обороны. В ее решении поможет усиление присутствия НАТО во всех областях. Кроме того, президент призвал разработать дополнительные меры по укреплению обороны Восточного фланга.

Саммит НАТО проходит 11--12 июля в Вильнюсе. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, все союзники по блоку едины в своей позиции. При этом согласование итогового текста у членов Альянса заняло много времени, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил антироссийский настрой среди членов НАТО в преддверии саммита. По его словам, он «сквозит» в заявлениях представителей всех стран-участниц.