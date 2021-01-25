Президент Мексики заразился коронавирусом

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своём Twitter, что заразился коронавирусом.

«С сожалением информирую вас о том, что заражён ковидом», — говорится в записи.

Он отметил, что у него лёгкие симптомы, его уже лечат. Президент отметил, что, «как всегда, остаётся оптимистом». На утренних конференциях в понедельник его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

67-летний лидер пообещал следить за ситуацией в стране из Национального дворца.

За предыдущий год несколько членов правительства Мексики, в том числе глава Минфина Артуро Эррера, заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Лопес Обрадор проведёт переговоры с Владимиром Путиным, несмотря на своё заражение коронавирусом, добавил он в соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведёт телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.