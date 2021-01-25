Президенты России и Мексики обсудят поставки вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d82081fc-5e6f-11eb-a69f-fa163e074e61_660.jpg Мануэль Лопес Обрадор Фото: Ismael Rosas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведёт телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Это действительно так. Разговор готовится, — ответил Песков на вопрос РИА Новости.

О намечающемся телефонном разговоре сообщил в Twitter и глава мексиканского МИД Марсело Эбрард. Он более подробно рассказал о темах, которые затронут лидеры двух стран. По его словам, речь пойдёт о будущем двусторонних отношений, а также поставках российской вакцины от коронавируса в Мексику.

Buen domingo. Les informo que el Presidente AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador sostendrÃ¡ conversaciÃ³n telefÃ³nica con Vladimir Putin, Presidente de la FederaciÃ³n de Rusia, maÃ±ana a las 8 am. Se abordarÃ¡ el futuro de la relaciÃ³n bilateral asÃ­ como el suministro de vacunas rusas a MÃ©xico. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 24, 2021

При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V», ожидает, что мексиканские власти в ближайшее время зарегистрируют в стране препарат.

Как сообщал NEWS.ru, 24 января Пакистан выдал разрешение на экстренное применение «Спутника V». Отвечать за ввоз в страну препарата и его распространение на территории Пакистана будет фармацевтическая компания AGP.