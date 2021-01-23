СМИ: Пакистан одобрил экстренное применение вакцины «Спутник V» в стране

https://static.news.ru/photo/b0df183a-5e04-11eb-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Власти Пакистана выдал разрешение на экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отвечать за ввоз в страну препарата и его распространение на территории Пакистана будет фармацевтическая компания AGP.

На встрече, проведённой регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана, ещё одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, — сообщил местному изданию источник в правительстве, пишет РБК.

Пакистан стал тринадцатой страной в мире, где была одобрена российская вакцины «Спутник V». Ранее препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Палестине, Алжире, Сербии, Туркмении, Парагвае, Венгрии, Боливии, Аргентине, ОАЭ, а также в Белоруссии и России.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии выразили готовность в сотрудничестве с РФ по вакцине от коронавируса «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным сообщила о готовности производить вакцину на территории ФРГ и использовать её в странах Евросоюза.