СМИ: Пакистан одобрил экстренное применение вакцины «Спутник V» в стране

Власти Пакистана выдал разрешение на экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отвечать за ввоз в страну препарата и его распространение на территории Пакистана будет фармацевтическая компания AGP.
На встрече, проведённой регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана, ещё одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, — сообщил местному изданию источник в правительстве, пишет РБК.
Пакистан стал тринадцатой страной в мире, где была одобрена российская вакцины «Спутник V». Ранее препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Палестине, Алжире, Сербии, Туркмении, Парагвае, Венгрии, Боливии, Аргентине, ОАЭ, а также в Белоруссии и России.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии выразили готовность в сотрудничестве с РФ по вакцине от коронавируса «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным сообщила о готовности производить вакцину на территории ФРГ и использовать её в странах Евросоюза.