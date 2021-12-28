Президент Эстонии назвал условие для встречи с Путиным

Президент Эстонии Алар Карис сообщил, на каких условиях он готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава республики считает разумным сделать это не в одиночку, а с представителями НАТО и ЕС, сказал он в интервью телеканалу ETV+.

Карис добавил , что готов встретиться с Владимиром Путиным, если поступит такое приглашение.

Конечно, в случае если поступит подобное приглашение, необходимо будет на него реагировать. Если будут основания для встречи с Путиным, это нужно сделать, — заявил эстонский лидер.

Однако самой важной задачей при этом он считает проведение этих переговоры не в одиночку.

Речь идёт о том, что все государства Североатлантического альянса или страны Европы должны быть вместе. На мой взгляд, в данный момент это самая важная задача, — отметил Карис.

Слова президента республики противоречат заявлению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая летом завила, что выступает против диалога между Россией и Евросоюзом на высшем уровне.

Ранее эстонские военнослужащие совместно с пограничниками и полицейскими начали возведение временных проволочных заграждений на границе с Россией. Их протяжённость составит 130 километров.