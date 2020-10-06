Прездент Азербайджана пообещал защитить границы Ирана

https://static.news.ru/photo/08835bc2-07f3-11eb-882f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поговорил по телефону с иранским коллегой Хасаном Рухани.

В ходе общения Алиев пообещал собеседнику, что Азербайджан не допустит возникновения угрозы иранским границам из-за конфликта в Нагорном Карабахе, передаёт РИА Новости.

Президент Алиев сообщил, что понимает обеспокоенность президента Ирана безопасностью границ страны, и заявил, что Азербайджан рассматривает безопасность Ирана как свою собственную и не позволит этому конфликту (в Карабахе. — NEWS.ru) стать причиной отсутствия безопасности в соседних странах, — говорится на сайте иранского президента.

Ранее глава Минобороны Ирана Амир Хатами и министр внутренних дел Абдолреза Фазли предупредили Баку и Ереван, что Тегеран примет жёсткие меры при случайных обстрелах приграничных районов Исламской Республики.

Алиев сказал Рухани, что понимает обеспокоенность по поводу безопасности границ. Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку относится к неприкосновенности иранских границ так же, как к охране своих собственных.

Стороны также обсудили сам конфликт и важность установления мира, безопасности и стабильности в регионе.

Ранее Иран призвал Армению вернуть Азербайджану оккупированные территории, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.