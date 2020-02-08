https://static.news.ru/photo/d1f8eb32-4be4-11ea-a722-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что его слова о понимании экономической ситуации президентом страны Владимиром Зеленским были вырваны из контекста.

Он подчеркнул, что не давал оценку знаниям лидера государства. Политик отметил, что считает Зеленского «очень умным».

У него есть большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек, — сказал Гончарук.

Премьер Украины добавил, что такой оценкой Зеленского он постоянно делится с собеседниками.

Ранее в Сети появились аудиозаписи якобы с заседаний правительства. На них мужчина заявляет, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов», сам говоривший называет себя «профаном в экономике». Журналисты утверждают, что голос на записи принадлежит Гончаруку.

5 февраля Служба безопасности Украины провела обыски на телеканале «1+1». Сотрудники телеканала утверждают, что спецслужбы подозревают журналиста Евгения Куксина в публикации записей в Интернете. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова назвал обыски вмешательством в деятельность журналистов, а лидер Незалежной Владимир Зеленский подчеркнул, что правоохранители ищут тех, кто заказал «прослушку» и записывал разговоры, писал NEWS.ru.