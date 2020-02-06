https://static.news.ru/photo/fe8b78f6-48fe-11ea-b79c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правоохранительные органы страны провели 25 обысков в Управлении госохраны (УГО) по делу о прослушивании премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Чтоб вы понимали, что происходило вчера — 25 обысков в УГО, — заявил Зеленский во время поездки во Львовскую область, сообщает телеканал «Наш».

Он также отметил, что обыски у журналистов телеканала «1+1» прошли из-за того, что с их компьютеров записи были загружены в Интернет. Зеленский подчеркнул, что правоохранители ищут тех, кто заказал «прослушку» и записывал разговоры. По мнению главы государства, произошедшее является «серьёзным делом», поскольку кабинет министра — режимный объект.

В январе в Сети появились аудиозаписи якобы с заседаний правительства. На них мужчина заявляет, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов», сам говоривший называет себя «профаном в экономике». Журналисты утверждают, что голос на записи принадлежит Гончаруку.

5 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски на телеканале «1+1». Сотрудники телеканала утверждают, что спецслужбы подозревают журналиста Евгения Куксина в публикации записей в Сети. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова назвал обыски вмешательством в деятельность журналистов.