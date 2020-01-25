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Участниками совещания якобы обсуждались способы сдерживания цен на газ, в том числе путём манипуляций с Бюджетным кодексом страны. Гончарук уже не впервые оказывается замешан в скандалах, связанных с «прослушкой» его разговоров. В частности, ранее был опубликован ролик, в котором якобы премьер-министр неоднозначно отзывается о премьер-министре Украины Владимире Зеленском,
Как писал NEWS.ru ранее, украинский премьер Алексей Гончарук считает недопустимым прослушивание разговоров высших должностных лиц страны. Политик заявил, что в подобных случаях речь идёт в том числе и об угрозе национальной безопасности. Гончарук отметил, что спецслужбы Украины установят, кто именно вёл записи его разговоров.
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