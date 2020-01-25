https://static.news.ru/photo/a75833ae-3f3e-11ea-a105-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: kmu.gov.ua

Материал опубликован на YouTube- канале «Стенограма наради», автор канала заявляет, что на записи слышны голоса премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра энергетики Алексея Оржеля, министра регионального развития Алёны Бабак, главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Участниками совещания якобы обсуждались способы сдерживания цен на газ, в том числе путём манипуляций с Бюджетным кодексом страны. Гончарук уже не впервые оказывается замешан в скандалах, связанных с «прослушкой» его разговоров. В частности, ранее был опубликован ролик, в котором якобы премьер-министр неоднозначно отзывается о премьер-министре Украины Владимире Зеленском, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, украинский премьер Алексей Гончарук считает недопустимым прослушивание разговоров высших должностных лиц страны. Политик заявил, что в подобных случаях речь идёт в том числе и об угрозе национальной безопасности. Гончарук отметил, что спецслужбы Украины установят, кто именно вёл записи его разговоров.