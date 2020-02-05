Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисе телеканала «1+1» по делу о прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Сотрудники телеканала заявили, что в СБУ подозревают журналиста Евгения Куксина в публикации записей с совещаний украинского премьера. Во время обысков журналисты вызвали полицию, в редакцию также приехал депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский,
В январе в Сети появились аудиозаписи якобы с заседаний украинского правительства. На них мужчина критикует знания президента Украины Владимира Зеленского в экономике, а себя называет профаном. Журналисты утверждают, что голос на записи принадлежит Гончаруку.
После скандала с записями премьер-министр Украины написал заявление об отставке, однако глава Украины «дал премьеру шанс». Президент считает, что не нужно раскачивать страну экономически и политически. Он призвал найти слабые звенья в правительстве «и заменить их».
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал премьер-министра Украины Гончарука «гомик-премьером». Портал
Ранее NEWS.ru писал, что самая высокая зарплата в правительстве Украины оказалась у министра внутренних дел Арсена Авакова. Его доход за 2019 год составил чуть более 100 тысяч гривен.
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