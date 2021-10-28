Премьер Молдавии заявила о прогрессе в переговорах с «Газпромом»
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:25, 28 октября 2021
Премьер-министр Республики Молдова Наталья ГаврилицаФото: DUMITRU DORU/EPA/TASS
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна достигла определённого прогресса по поставкам газа с «Газпромом». Её слова приводит РИА Новости.
Вице-премьер Андрей Спыну в эти дни находился в Санкт-Петербурге, где встречался с [председателем правления «Газпрома»] Алексеем Миллером, отмечен определённый прогресс в переговорах, — сказала она.
При этом Гаврилица уточнила, что страна хочет найти и других поставщиков газа для государства. По её словам, сейчас власти ищут не только краткосрочное решение проблемы, но и надеются заключить долгосрочный контракт.
Компания «Молдовагаз» в октябре сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей попросили сократить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом газа.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газовый кризис в Молдавии осветил желание страны «жить на халяву» за счёт поставок топлива из России.