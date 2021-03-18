Представитель Белоруссии на «Евровидении» готовит новую песню

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Группа «Галасы ЗМеста», которая должна представлять Белоруссию на музыкальном конкурсе «Евровидение — 2021» готовит новую песню. Об этом заяви председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт.

Ранее Европейский вещательный союз, организующий Евровидение, сообщил, что выдвинутая от Белоруссии песня не может быть представлена на конкурсе в нынешнем виде. Они подчеркнули, что композиция не соответствует правилам конкурса, так как может быть политизирована. Белорусскому вещателю, отправившему композицию, направили письмо с требованием отправить изменённую или новую песню, пригрозив в противном случае дисквалификацией с соревнования.

Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе «Галасы ЗМеста» предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идёт активно работа, — сказал Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.

При этом он заявил, что настаивает, что снятая с конкурса песня не имеет никакого политического контекста. По его словам, это понятно любому человеку, кто знаком с русским языком.

Руководитель музыкальной группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков в свою очередь также заявил, что никакой политический смысл в песню, с которой планировали участвовать в конкурсе, не закладывался. При этом он пообещал подарить её народу.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Бутаков, фронтмен группы «Галасы ЗМеста», которую собираются отправить от Белоруссии на международный песенный конкурс Евровидение, заявил, что страна может отказаться от участия в соревновании после претензий организаторов. Он отметил, что, вероятно, текст песни «Я научу тебя», с которой музыканты хотели поехать в Роттердам, изменён не будет.