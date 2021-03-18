«Позорный президент»: британцы усомнились в психическом здоровье Байдена

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Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Они усомнились, что глава Белого дома психически здоров и назвали его «самым позорным президентом».

Британцы возмутились резкими высказываниями американского лидера. По их мнению, глава США страдает «слабоумием».

«В Белом доме засел псих...», «Слабоумный Джо идёт! Осторожнее с ходунками!», «Разжигатель войн Байден решил начать с России», — писали юзеры.

Они также выразили мнение, что глава Белого дома пытается спровоцировать Третью мировую войну. Зачем ему это нужно — пользователи не уточнили.

«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», «Ну и ну, Байден — самый позорный президент за всю историю», — добавили читатели британского издания.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену и предложил ему провести разговор в прямом эфире. Это произошло после того, как в интервью СМИ Байден назвал Путина «убийцей».

Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя, которая прошла в формате видеоконференции. Он пожелал Байдену здоровья, отметив, что говорит это без иронии, и подчеркнул: «кто обзывается — тот сам так называется». Об этом писал NEWS.ru.