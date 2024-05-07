Появилось видео подъема флага Израиля на погранпереходе «Рафах»

Фото: IMAGO/Stefan Zeitz / Stefan Zeit/Global Look Press

Агентство Reuters опубликовало видео, на котором запечатлен подъем флага Израиля на погранпереходе «Рафах» со стороны Газы, передает РЕН ТВ. Армия штурмовала КПП во вторник, 7 мая.

Движение людей и гуманитарной помощи остановлено на пограничных переходах «Рафах» и «Керем-Шалом», — приводит «Синьхуа» заявление Главного управления по вопросам пересечения границ в Газе.

Израильская армия опубликовала кадры со штурмом района границы. На видео видно, как флаг страны поднят на въезде в Рафах.

Вечером 6 мая Египет проинформировал палестинскую сторону о завершении операции Израиля по обеспечению безопасности вблизи палестинской стороны КПП утром следующего дня. Агентство ссылается на высокопоставленного представителя службы безопасности страны. По его словам, Египет задал вопрос о вторжении Израиля в окрестности палестинской стороны КПП «Рафах». Источник утверждал, что израильская армия не будет брать его под контроль.

Ранее стало известно о начале военной операции армии Израиля в восточной части Рафаха, расположенного в южной части сектора Газа. Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных.