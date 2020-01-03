https://static.news.ru/photo/82ffdeb0-2fd2-11ea-a096-fa163e074e61_660.jpg Фото: CPOA Brett Kennedy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На помощь пожарным в Австралии пожертвовали в воскресенье, 5 января, почти 25 млн австралийских долларов. По последним данным, число погибших в результате разгула стихии возросло до 24 человек. Крупные города окутаны удушливым дымом, в лесах гибнут тысячи животных.

Благотворительный фонд для пожертвований создала 2 января австралийская комедийная актриса Селеста Барбер. Инициативу поддержали многие актёры кино и артисты эстрады, пишет AFP.

Сбор средств планируется продолжить до тех пор, пока огонь не будет полностью ликвидирован, чтобы пожарные и волонтёры имели всю необходимую поддержку.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Николь Кидман и певица Пинк пожертвовали на борьбу с лесными пожарами по $500 тыс. О своей помощи в $25 тыс. также сообщила и российская теннисистка Мария Шарапова, для которой Австралия становилась домом каждый январь последние 15 лет.