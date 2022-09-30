Посольство России в Британии возмутилось реакцией Запада на расширение РФ

Фото: Stephen Chung / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Посольство РФ в Британии назвало возмутительной реакцию Запада на присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Российская дипмиссия добавила, что это является доказательством игнорирования реальности на местах. Дипломаты также указали на то, что западные страны хотят лишить местное население права «на свободный и осознанный выбор своего будущего», передает РИА Новости.

Возмутительная реакция в Великобритании и других западных столицах на сегодняшние события является доказательством того, что они игнорируют реальность на местах и ​​хотят лишить местное население права на свободный и осознанный выбор своего будущего, — сообщили в посольстве.

В посольстве подчеркнули, что референдумы, проводимые в этих регионах, были основаны на фундаментальном принципе самоопределения, содержащемся в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте. По словам российских дипломатов, эти референдумы стали результатом действий Киева по отношению к собственному населению.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что США намерены вместе с союзниками защищать территорию НАТО. Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат в отношении Украины двигаться тем же курсом, что и прежде. Американский лидер отметил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах. Он также заверил, что Вашингтон поддержит усилия Киева, направленные на возвращение территорий, и «привлечет Россию к ответственности».