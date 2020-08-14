Посольство РФ в Белоруссии отчиталось о возвращении 32 сограждан на родину

https://static.news.ru/photo/2404f612-de6d-11ea-a2a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Задержанные в Белоруссии граждане России были возвращены домой по всем нормам международного права. Этому способствовало взаимодействие прокуратур двух стран.

Об успешном возвращении россиян домой отчитался посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. Он отметил, что в заявлении Генпрокуратуры РФ представлена «развёрнутая информация» о возвращении на родину 32 россиян.

Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю, — приводит слова Мезенцева ТАСС.

Белоруссия в ночь на 29 июля сообщила о задержании 33 граждан России. Их обвиняли в подготовке теракта. Президент Александр Лукашенко, выступая 4 августа с посланием к народу и парламенту, заявил, что россияне были отправлены в его страну «намеренно».

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков тогда заявил, что задержанные россияне ехали через Белоруссию проездом. Они должны были улететь транзитом в другую страну, и их пребывание в стране было вообще никак не связано с «белорусскими делами».

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Дёмин прокомментировал начало забастовки на Мозырском НПЗ в Белоруссии. По его словам, ситуация в РБ не оказала влияния на объём поставок нефти в страну.