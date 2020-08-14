Протесты в Белоруссии пока не повлияли на поставки нефти из России

https://static.news.ru/photo/49fb7c90-de65-11ea-a898-fa163e074e61_660.jpg Фото: mnpz.by

Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Дёмин прокомментировал начало забастовки на Мозырском НПЗ в Белоруссии. По его словам, ситуация в РБ не оказала влияние на объём поставок нефти в страну.

Отгрузка топлива из России в РБ в августе ожидается в запланированных ранее объёмах: на Мозырский НПЗ доставят 844 тысячи тонн, на Новополоцкий НПЗ — 295 тысяч тонн.

Пока ситуация в Белоруссии не повлияла на объёмы поставок нефти из России в страну, транзит по трубопроводу «Дружба» также продолжается в нормальном режиме, — передаёт Argus.

Накануне стало известно, что цех № 16 Мозырского НПЗ планирует каждый день с 12:00 до 15:00 проводить забастовки. Срок их окончания не определён.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране могут негативно отразиться на производстве и снизить конкурентоспособность предприятий. По его словам, если на несколько дней остановится работа завода удобрений «Беларуськалий», таких предприятий, как МТЗ МАЗ и других, этим тут же воспользуются производители из России, США, Канады, Германии. Лукашенко похвалил работников строительной отрасли, отметив, что «они все заняты делом». В то же время добавил, что и в этой сфере есть попытки «раскачать» трудовые коллективы.