Лукашенко предупредил о последствиях забастовок для производства

https://static.news.ru/photo/57dcce02-de21-11ea-a95f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/belaruskali.info

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране могут негативно отразиться на производстве и снизить конкурентоспособность предприятий.

По его словам, если на несколько дней остановится работа завода удобрений «Беларуськалий», таких предприятий, как МТЗ МАЗ и других, этим тут же воспользуются производители из России, США, Канады, Германии.

Если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство. Никогда! <...> Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте, — цитирует президента БелТА.

Лукашенко похвалил работников строительной отрасли, отметив, что «они все заняты делом». В то же время добавил, что и в этой сфере есть попытки «раскачать» трудовые коллективы.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны.

Ранее сообщалось, что в стране объявлена трудовая забастовка, в которой приняли участие работники БелАЗа, МАЗа и ряда других предприятий.

Как писал NEWS.ru, экс-претендент на пост президента Белоруссии и один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало призвал сограждан продолжать общенациональную забастовку. Он подчеркнул, что протесты должны быть мирными, и предостерёг белорусов от провокаций.