Цепкало призвал белорусов продолжать протесты

https://static.news.ru/photo/6702bf42-ddfc-11ea-8bc0-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: valerytsepkalo/facebook.com

Бывший претендент на пост президента Белоруссии и один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало призвал соотечественников продолжать общенациональную забастовку.

В Telegram-канале созданного им «Фронта национального спасения» он попросил белорусов выходить на массовые мирные акции протеста и при этом избегать провокаций.

Цепкало также обозначил основные требования к властям республики: освобождение всех политических и экономических заключённых, признание Светланы Тихановской законно избранным и легитимным президентом Белоруссии, а также назначение временного правительства и проведение новых выборов.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны его итогами, согласно которым победу вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Силовики разгоняют манифестантов, применяя слезоточивый газ, водомёты, резиновые пули и светошумовые гранаты. В стычках пострадали десятки человек, задержаны свыше шести тысяч протестующих.

Ранее NEWS.ru писал, что «Фронт национального спасения» Цепкало начал сбор материалов, подтверждающих совершение Лукашенко уголовных преступлений в отношении граждан Белоруссии. Цепкало отметил, что имеется договорённость с зарубежными юристами по подготовке документов для предъявления президенту обвинений в Международном суде в Гааге и призвал белорусских юристов подключиться к этому процессу.