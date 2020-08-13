Цепкало начал собирать материалы для суда над Лукашенко

https://static.news.ru/photo/c1e1a534-dd63-11ea-a202-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: valerytsepkalo/facebook.com

Созданный бывшим претендентом на должность главы Белоруссии Валерием Цепкало «Фронт национального спасения» Белоруссии начал собирать материалы, которые позволят судить президента страны Александра Лукашенко.

В результате организация должна получить фото- и видеозаписи, которые будут подтверждать совершение политиком уголовных преступлений по отношению к белорусским гражданам, говорится в Telegram-канале «Фронта».

У нас имеется договорённость с рядом зарубежных юристов в отношении подготовки документов по формированию обвинения Лукашенко в Международном суде в Гааге. Просим белорусских юристов подключиться к данному процессу с перечислением норм белорусского и международного законодательства, которые нарушил гражданин Лукашенко, — отмечается в заявлении.

Белорусов также попросили предоставлять фото и видео нарушений. Они будут приложены к материалам дела в качестве документальных свидетельств.

После вынесения обвинения гражданину Лукашенко в Гаагском трибунале по расследованию его уголовных преступлений и преступлений против белорусского народа Лукашенко будет арестован в любой из стран, которую он захочет посетить, — заключили авторы заявления.

Как писал NEWS.ru, Цепкало ранее объявил о создании «Фронта национального спасения». В опубликованном на YouTube видеообращении он рассказал, что после вынужденного отъезда из республики побывал в соседних странах — России, Украине, Польше. Проживающие там белорусские диаспоры выражали «колоссальную заинтересованность» в создании такой организации.