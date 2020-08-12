Цепкало создаёт «Фронт национального спасения» Белоруссии

https://static.news.ru/photo/810b3f3c-dc98-11ea-8829-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: valerytsepkalo/facebook.com

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения».

В опубликованном на YouTube видеообращении он рассказал, что после вынужденного отъезда из Белоруссии побывал в соседних странах — России, Украине, Польше. Проживающие там белорусские диаспоры выражали «колоссальную заинтересованность» в создании такой организации.

В качестве целей «Фронта» Цепкало назвал мобилизацию белорусов на борьбу с нарушениями Конституции страны и насильственным захватом власти действующим президентом Александром Лукашенко, защиту демократического выбора народа от массовых фальсификаций со стороны властей и сохранение национального суверенитета.

Организация намерена привлечь внимание мировой демократической общественности к ситуации в Белоруссии, инициировать проведение ЕС чрезвычайного саммита, а также обратиться к международным гуманитарным организациям с просьбой об оказании помощи пострадавшим в результате протестов.

Кроме того, «Фронт» будет требовать освобождения всех политических и экономических заключённых, а также проведения в Белоруссии честных и прозрачных выборов.

Мы не считаем больше режим Лукашенко легитимным. Мы считаем, что победила Светлана Тихановская, — заявил Цепкало.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. После них в стране начались массовые протестные акции. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым, победу в очередной раз одержал Лукашенко. Для разгона протестующих силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и другие спецсредства. В Бресте они открыли огонь на поражение в входе столкновения с вооружёнными арматурой демонстрантами. В итоге был ранен один человек. Известно также, что один протестующий погиб, когда пытался бросить в силовиков гранату, но боеприпас взорвался у него в руках.

Ранее NEWS.ru писал, что жена Цепкало Валерия обратилась к мировому сообществу с требованием остановить кровопролитие в республике и признать президентом страны Светлану Тихановскую. По её словам, очевидным является тот факт, что действующий глава государства Александр Лукашенко проиграл выборы.