Жена Цепкало потребовала признать Тихановскую президентом Белоруссии

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Жена экс-кандидата на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника обратилась к мировому сообществу с требованием остановить кровопролитие в республике и признать президентом страны Светлану Тихановскую.

Я обращаюсь ко всему мировому сообществу. Пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента, — сообщила в видеообращении Вероника Цепкало.

По её словам, очевидным является тот факт, что действующий глава государства Александр Лукашенко проиграл выборы.

Ранее экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало также потребовал признать Тихановскую президентом Белоруссии. Он добавил, что оппозиция намерена потребовать амнистии всех политических заключённых и тех, кто был арестован по экономическим статьям. Таких людей, отметил Цепкало, много.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая 11 августа из республики в Литву, попросила своих сторонников уважать законодательство своей страны, не оказывать сопротивления силовикам и не собираться на площадях. Она подчеркнула, что приняла решение об отъезде самостоятельно, на него не влияли ни её муж Сергей, ни штаб, ни друзья, ни родные.

Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова, в свою очередь, отметила, что у Тихановской не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она. Ковалькова также добавила, что Тихановская продолжает оставаться с белорусским народом.

На президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа, Тихановская, согласно данным ЦИК, набрала 10,09% голосов. Она не согласилась с итогами и подала в ЦИК жалобу, предложив заново произвести подсчёт голосов или повторное голосование на ряде участков.

Тихановская намекала на возможный отъезд из Белоруссии, чтобы присоединиться к детям, которые находятся в одной из стран ЕС. Они вместе с бабушкой были вывезены из республики в связи с поступавшими в адрес политика угрозами. Позднее стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: правительство Германии считает, что в Белоруссии во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов. Он высказал сожаление в связи с тем, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическое руководство страны обязано принять волю народа, а Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в республике.

А глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. По его словам, Европа должна поддержать стремление белорусов к свободе и переменам.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. По его словам, в Белом доме «глубоко озабочены» их проведением. Дипломат отметил, что «в Вашингтоне сожалеют» о недопуске к мониторингу голосования представителей ОБСЕ. Помпео добавил, что США призывают власти Белоруссии воздержаться от применения силы в отношении протестующих. Он считает, что Минск должен конкретными действиями продемонстрировать своё стремление к приверженности демократическим процессам и уважению прав человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, писал NEWS.ru.