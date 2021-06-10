Посольство РФ обвинило НАТО в «бряцании оружием» на учениях Baltops

https://static.news.ru/photo/49d20cee-ca77-11eb-b827-96000091f725_660.jpg Фото: Ssgt. Zade Vadnais/Global Look Press

Использование американского бомбардировщика B-52H на учениях НАТО Baltops в Балтийском море является «бряцанием оружием», которое нагнетает напряжённость в Европе.

Применение Пентагоном в манёврах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное «бряцание оружием» нагнетает напряжённость в Европе, — написали российские дипломаты в Twitter.

Это омрачает атмосферу перед встречей американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Посольство призвало США прекратить заниматься опасной деятельностью у границ России, также пересмотреть свои подходы к безопасности.

Учения НАТО проходят в Балтийском море с 6 по 18 июня. В них участвуют 16 стран — членов НАТО, Швеция и Финляндия. Задействованы около 4 тыс. военных, 40 кораблей, а также 60 самолётов и вертолётов. Эти учения проходят ежегодно с 1972 года.

Российские власти регулярно высказывают недовольство военной активностью НАТО у границ страны. Министр обороны Сергей Шойгу заявил в апреле, что Североатлантический альянс и США способствуют своими действиями росту военной опасности в Европейском регионе.