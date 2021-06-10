Посольство РФ обвинило НАТО в «бряцании оружием» на учениях Baltops

Использование американского бомбардировщика B-52H на учениях НАТО Baltops в Балтийском море является «бряцанием оружием», которое нагнетает напряжённость в Европе.
Применение Пентагоном в манёврах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное «бряцание оружием» нагнетает напряжённость в Европе, — написали российские дипломаты в Twitter.
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Это омрачает атмосферу перед встречей американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Посольство призвало США прекратить заниматься опасной деятельностью у границ России, также пересмотреть свои подходы к безопасности.
Учения НАТО проходят в Балтийском море с 6 по 18 июня. В них участвуют 16 стран — членов НАТО, Швеция и Финляндия. Задействованы около 4 тыс. военных, 40 кораблей, а также 60 самолётов и вертолётов. Эти учения проходят ежегодно с 1972 года.
Российские власти регулярно высказывают недовольство военной активностью НАТО у границ страны. Министр обороны Сергей Шойгу заявил в апреле, что Североатлантический альянс и США способствуют своими действиями росту военной опасности в Европейском регионе.
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